🎥 L'Arménie, surprise de ces premiers matchs de qualification, renverse la Roumanie devant un public survolté

L'Arménie est l'excellente surprise de ces premiers matchs de qualification au Mondial 2022 : trois rencontres, trois victoires, et un superbe retournement de situation ce mercredi contre la Roumanie !

Incroyable retournement de situation à Erevan : l'Arménie, menée 1-2 par la Roumanie de Razvan Marin et Nicolae Stanciu (tous deux titulaires dans l'entrejeu), a égalisé à la 87e via Haroyan, puis pris un avantage décisif à la 89e sur penalty via Barseghyan, faisant exploser le public présent dans le stade et ponctuant ainsi leur incroyable début de campagne qualificative. L'Arménie est en effet en tête de son groupe avec un superbe 9/9 qui peut la laisser optimiste pour la suite !