Euro 2020: l'UEFA confirme les cinq changements

L'UEFA a confirmé ce mercredi que la règle des cinq changements serait d'application lors de l'Euro qui se tiendra du 12 juin au 12 juillet prochain dans 12 villes européennes. "La raison qui a poussé à instaurer la règle temporaire des cinq changements reste valable et le sera d'ailleurs aussi lors des éliminatoires du Mondial qui se ponctueront en mars 2022", précise l'instance européenne.

