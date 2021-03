Mignolet tranquille pendant tout le match : "J'ai l'habitude avec Bruges"

Simon Mignolet a vécu une soirée très tranquille ce mardi. Le portier du FC Bruges a conservé une clean-sheet bienvenue.

Simon Mignolet sourit quand on lui demande ce qu'il pense d'un match si tranquille : "J'ai un peu l'habitude en Belgique avec Bruges, on concède également très peu d'occasions et je dois rester attentif pour être présent quand c'est nécessaire", relativise-t-il. "Il faut être là quand l'équipe a besoin de toi, c'est tout. Marquer rapidement dans le match est important dans ce genre de matchs, ça permet d'être plus à l'aise".

Les Diables ont en tout cas bien réagi après une performance un peu en-dedans en Tchéquie. "Et avec la manière. Un 7/9 pour débuter, c'est bien, et marquer beaucoup de buts fait du bien", se réjouit Mignolet.