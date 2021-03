Ronaldo se rapproche du record de Daei

Le Portugais pourrait rentrer un peu plus dans l'histoire du football.

Buteur au Luxembourg (1-3), mardi, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Cristiano Ronaldo (36 ans) continue d'empiler les réalisations avec sa sélection. Avec désormais 103 réalisations au compteur en 173 capes, l’attaquant portugais n’a plus que six petites longueurs de retard sur Ali Daei, auteur de 109 buts en 149 sorties avec l’Iran entre 1993 et 2006. La star de la Juventus se rapproche doucement mais sûrement du record absolu...

Le TOP 10 des meilleurs buteurs en sélection :

1. Ali Daei (Iran) :109 buts en 149 matchs (1993-2006)

2. Cristiano Ronaldo (Portugal) : 103 buts en 173 matchs (2003-)

3. Ferenc Puskas (Hongrie) : 84 buts en 85 matchs (1945-1956)

4. Kunishige Kamamoto (Japon) : 81 buts en 84 matchs (1964-1977)

5. Godfrey Chitalu (Zambie) : 79 buts en 111 matchs (1968-1980)