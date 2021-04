🎥 Le tout dernier but de la carrière de Dante Brogno

Il y a 20 ans, le plus emblématique de tous les Zèbres tirait sa révérence. Non sans avoir secoué une dernière fois les filets du Mambourg.

Le 1er avril, sans aucun doute une date chère à Dante Brogno. C'est en effet un premier jour d'avril, en 2001, que le buteur carolo, aujourd'hui coach des Francs-Borains, a mis un terme à sa carrière.

Avec le maillot noir et blanc sur le dos, devant ses supporters et contre le rival numéro 1 (le Standard allait finalement s'imposer 2-3), Dante Brogno inscrit le tout dernier but de sa carrière dans un Mambourg plus chaud que kamais. 20 ans plus tard, il reste le meilleur buteur de l'histoire du Sporting (108 buts) et le joueur qui a porté le plus souvent le maillot zébré (389 rencontres). Une légende de Charleroi, tout simplement.