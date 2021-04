Serie A : Les agents de joueurs ont empoché de belles commissions en 2020

Le marché des transferts brasse des millions d'euros chaque année, l'argent circulant non seulement entre les clubs, mais aussi les agents de joueurs qui reçoivent une commission pour la gestion de leurs transactions.

Malgré les difficultés économiques résultant de la crise sanitaire, le montant reçu par les agents de joueurs en 2020 en Serie A atteint 138 millions d'euros. Les données, rendues publiques par la Fédération italienne de football, montrent une légère diminution par rapport aux saisons précédentes, mais la diminution n'est pas si significative.

En 2019, les agents ont reçu 187,8 millions d'euros et 171,5 millions d'euros en 2018. En ce qui concerne la répartition des équipes, la Juventus a dépensé le plus, avec 20,8 millions d'euros. La Roma arrive en deuxième position (19,2 millions d'euros), suivis de Milan (14,3 millions d'euros) et de Naples (12 millions d'euros). L'Inter n'a dépensé que neuf millions d'euros, tandis que la Fiorentina a dépensé un peu plus avec 9,7 millions d'euros.