La rénovation du Stade Roi Baudouin prend forme

Le projet se construit petit à petit.

Loin des idées du flambant neuf Eurostadium qui devait accueillir l'Euro 2020, on se dirige bel et bien vers une rénovation du Stade Roi Baudouin. L'Union Belge et les organisateurs y travaillent de concert et le projet prend forme. Selon Het Nieuwsblad, le Stade rénové devrait disposer d'une capacité de 40 à 50.000 places et la rénovation devrait coûter entre 184 et 230 millions d'euros.

Avec une priorité absolue dans le chef de l'Union Belge: le Mondial féminin 2027 que la Belgique espère organiser en compagnie de l'Allemagne et des Pays-Bas. La FIFA officialisera le nom du (des) pays hôte(s) en 2022 et d'ici là, il faudra un permis de construire dans le dossier de la rénovation du stade.