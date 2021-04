Officiel : L'ancien joueur de Liverpool Daniel Agger devient entraîneur

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel depuis ce jeudi.

Retiré des terrains depuis 2016, l'ancien joueur de Liverpool (2006-2014) Daniel Agger va débuter une carrière d'entraîneur à l'âge de 36 ans. L'ancien défenseur central s'est engagé en faveur du HB Køge, club de deuxième division danoise. L'ex-international aux 75 sélections sera secondé par Lars Jacobsen, autre ancien international danois (85 sélections).

"L'idée est de découvrir un nouveau rôle dans l'industrie du football et de se tester. C'est une décision mûrie ces dernières années. Le HB Køge est l'endroit idéal pour commencer. Le club repose sur des valeurs saines et a une base solide. L'essentiel pour moi est que je connais personnellement plusieurs de ceux qui dirigent HB Køge dans la vie de tous les jours. J'ai très hâte de commencer - et oui, j'ai hâte d'être à nouveau sous pression", a déclaré Daniel Agger. Daniel Agger et Lars Jacobsen sont actuellement en train de passer leur licence A d'entraîneur. Ils ont signé un contrat qui court jusqu'à l'été 2024. L'ambition est, dans les trois ans, de faire monter le HB Køge en Super League (D1). La prise de fonction du duo est programmée le 21 juin.