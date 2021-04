Un joueur de Leicester élu joueur du mois

Kelechi Iheanacho a été élu joueur du mois de mars en Premier League. Au cours de ce mois, l’attaquant de Leicester City a marqué cinq buts en trois matchs de championnat pour les Foxes, avant la trêve internationale.

La complicité du joueur de 24 ans avec Jamie Vardy a aidé les Foxes, en l’absence de James Maddison et Harvey Barnes.

3️⃣ matches, 5️⃣ goals



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @67Kelechi 🌟#PLAwards pic.twitter.com/IN9etLZhu7