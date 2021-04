Les rumeurs s'emballent autour d'Erling Braut Haaland, qui aurait sa préférence

Erling Braut Haaland quittera-t-il le Borussia Dortmund cet été ? L'attaquant norvégien est en tout cas cité à peu près partout, et les médias espagnols s'affolent après que l'agent et le père du joueur aient rencontré les dirigeants du FC Barcelone.

Si cette rencontre entre les dirigeants catalans, Mino Raiola et Alf-Inge Haaland se serait selon certains médias espagnols "bien déroulée", AS nous annonce ce samedi que la priorité de Haaland lui-même serait ... le Real Madrid. Le buteur norvégien veut jouer pour la Casa Blanca et le père du joueur aurait annoncé la nouvelle au directeur exécutif du Real Madrid.

Reste cependant à voir si les enchères seront suivies par les uns et les autres, car le but de Mino Raiola est bien sûr de faire monter le prix de son joueur en faisant jouer la concurrence. Ce que Madrid ne peut pas forcément se permettre l'été prochain. Affaire à suivre ...