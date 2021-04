Malgré un doublé de Kane, Tottenham loupe le coche

Les Spurs avaient la pression et ont eu toutes les cartes en main pour prendre les trois points à Newcastle.

Sur la pelouse de Newcastle, Tottenham devait s'imposer pour passer devant Chelsea au classement. Tout commençait pourtant très mal pour les joueurs de José Mourinho puisque c'est Newcastle qui ouvre la marque via Joelinton (28', 1-0).

Mais en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, les visiteurs vont renverser la tendance via un doublé de l'inévitable Harry Kane (30' et 34'). De quoi donner le sourire à Toby Alderweireld... qui n'était ni sur le terrain ni sur le banc de Tottenham.

Mais en toute fin de match, les Spurs vont laisser filer la montre en or. Joseph Willock, à peine monté au jeu, égalise et offre un point à son équipe (86', 2-2). Deux points bêtement perdus par la bande à José Mourinho qui reste donc à la cinquième place. Newcastle, préoccupé par la course au maintien, se contentera d'un point en restant à la 17ème place.