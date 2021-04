🎥 Neymar se bat avec un adversaire du terrain jusqu'aux vestiaires

Auteur de deux fautes, Neymar a pris deux cartons jaunes samedi soir lors du match entre le PSG et Lille. La rouge est donc tombé après avoir bousculé Djalo, qui a lui aussi été expulsé, dans les derniers instants de la rencontre.

Cependant, il semblerait que les deux joueurs se soient pris le chou jusque dans les vestiaires. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on les voit se lancer des noms d'oiseaux avant d'en venir aux mains mais d'être séparés par des agents de sécurité.

Neymar and Djalo have a fight in the tunnel during the PSG & Lille football match pic.twitter.com/Xptluo6BzP