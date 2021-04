PL : Aston Villa, avec un doublé de Trezeguet, terrasse Fulham qui fait la mauvaise opération

Aston Villa s'est imposé face à Fulham, qui reste à la première place de relégable en Premier League.

Après un score vierge à la pause, on pensait Fulham sur le point de faire une très bonne opération en déplacement à Aston Villa : un but de l'inévitable Aleksandar Mitrovic mettait les Cottagers aux commandes de la rencontre à l'heure de jeu (60e, 0-1). Mais les Villains ont pu compter sur Mohamed "Trezeguet" Hassan, l'ancien d'Anderlecht et de l'Excel Mouscron, qui s'est offert un doublé aux 78e et 81e minutes. Ollie Watkins tuera le suspens en faisant 3-1 à la 87e et Fulham reste à trois points du premier non-relégable, Newcastle, qui peut prendre un peu le large.