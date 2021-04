L'avenir de Neymar lié à Messi? Il aurait refusé de prolonger au PSG à cause de l'Argentin !

Le Brésilien fait énormément parler de lui... surtout en dehors des terrains.

Selon les renseignements obtenus par José Alvarez, journaliste de la Sexta, le joueur brésilien a décidé de paralyser les discussions concernant un possible nouveau contrat. Un accord était proche d’être trouvé en janvier, mais Neymar pensait alors que Lionel Messi allait rejoindre le club parisien.

Or, la tendance n’est aujourd’hui plus la même et il aurait choisi de freiner les négociations. Certaines sources espagnoles indiquent même qu’il se serait proposé au Barça. L’attaquant parisien paraît tenter un jeu dangereux, alors que ses prestations et son comportement sont pointés du doigt, dans la capitale. Actuellement engagé jusqu’en 2022, il a cumulé les pépins physiques et n’a disputé que 13 matchs de championnat, cette saison. Un rendement pas vraiment en adéquation avec le salaire de 3 millions d’euros par mois qu’il perçoit et que peu de clubs peuvent lui assurer.

Pour rappel, Neymar évolue sous la tunique parisienne depuis l’été 2017. Au total, il a pris part à 184 rencontres et marqué 83 buts.