🎥 Premier but de la saison pour Leander Dendoncker, West Ham dans le top 4

Leander Dendoncker a débloqué son compteur, mais ça n'a pas suffi au bonheur des Wolves.

Deux semaines après avoir gaspillé un écart de trois buts (3-3 contre Arsenal après avoir mené 3-0), West Ham a eu peur de vivre la même mésaventure, lundi soir en Premier League. Car les Hammers, emmenés par un excellent Jesse Lingard, ont encore démarré pied au plancher.

C'est l'attaquant anglais qui avait ouvert le score, Pablo Fornals a doublé la mise au quart d'heure et Jarrod Browen a planté le troisième à quelques minutes de la pause. Mais Leander Dendoncker, qui n'avait pas encore marqué cette saison, a sonné la révolte des Wolves juste avant la pause.

Et le but de Fabio Silva, à 20 minutes du terme, a mis West Ham dans une position compliquée, mais les Hammers ont, cette fois, résisté jusqu'au bout et font l'affaire du week-end: ils passent devant Chelsea et s'installent à la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.