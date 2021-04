Après Lewandowski, un deuxième cadre en moins pour le Bayern contre le PSG?

Le Bayern pourrait être plus déforcé, encore, pour son quart de finale aller de Ligue des Champions.

Avec CIty-Dortmund et Real-Liverpool, ce sont deux belles affiches qui ouvriront le bal des quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais le choc de mercredi entre le Bayern et le PSG, qui s'étaient affrontés en finale l'an dernier sera peut-être encore plus attendu.

Un choc que le Bayern disputera sans son meilleur buteur, Robert Lewandowski, qui espère être présent pour le match retour. Mais Serge Gnabry, remplaçant désigné du Polonais à la pointe de l'attaque bavaroise, pourrait lui aussi faire l'impasse. Il n'a en tout cas pas participé au dernier entraînement des Bavarois en vue du choc de mercredi soir.