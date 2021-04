Ligue des champions : Le Real Madrid bat Liverpool grâce à un doublé de Vinicius Junior, Manchester City s'impose de justesse contre Dortmund

Deux rencontres des quarts de finale aller de la Ligue des champions avaient lieu ce mardi soir.

Real Madrid-Liverpool 3-1

Remake de la finale 2018 au programme ce mardi soir avec ce choc entre le Real Madrid et Liverpool. Bien entrée dans sa rencontre, la Casa Blanca ouvrira la marque via Vinicius Junior d'une frappe croisée pour tromper Alisson (27e), 1-0. Aux abois, les Reds encaisseront un deuxième but suite à une erreur d'Alexander-Arnold avec une tête vers son gardien pas assez appuyée dont profitait Asensio (36e), 2-0.

Liverpool réduira le score dès le début de la deuxième période grâce à un but de Salah (51e), 2-1. Le Real Madrid plantera une troisième rose peu après l'heure de jeu. Bien servi par Modric, Vinicius ira de son doublé avec une frappe au ras du filet d'Alisson (65e), 3-1. Le score ne bougera plus. Le Real Madrid a fait un pas en avant en vue de la qualification.

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1

Kevin De Bruyne était bien entendu titulaire pour cette joute européenne. Thorgan Hazard et Thomas Meunier (monté à la 81ème) étaient sur le banc.

Alors que le BvB semblait plutôt bien en ce début de partie, Emre Can fera une mauvaise passe qui arrivera dans les pieds de Mahrez qui transmettra à Kevin de Bruyne. Le Diable Rouge servira Phil Foden sur son aile, qui centrera au second poteau pour Mahrez. L'Algérien servira en retrait KDB qui n'avait plus qu'à faire trembler les filets (19e), 1-0. le BvB réagira via Jude Bellingham mais le but de l'Anglais sera annulé pour une faute du médian sur Ederson (37e).

En début de seconde période, Erling Haaland butera sur Ederson (49e). Les Skyblues auront l'opportunité de doubler la mise mais Phil Foden tombera sur un grand Marwin Hitz (65e). Puis Haaland enverra Reus sur orbite qui égalisera (84e), 1-1. Mais une merveille de passe signée Kevin de Bruyne arrivera à destination d'Ilkay Gundogan qui contrôlera et enverra le cuir en retrait à Phil Foden qui trouvera le chemin des filets (90e), 2-1.

Les Anglais l'ont emporté sur la plus petite des marges en fin de rencontre mais le but à l'extérieur marqué par Dortmund place les Skyblues dans une position inconfortable.