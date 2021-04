Thomas Meunier moqué sur Twitter

Thomas Meunier (29 ans, 7 matchs en C1 cette saison) ne s'est vraiment pas montré à son avantage ce mardi soir avec Dortmund lors de son entrée au jeu. En effet, le Belge a raté son interception aérienne sur le centre de Kevin De Bruyne qui a permis à Phil Foden d'inscrire le but victorieux de Manchester City à la 90e minute…

Une erreur qui lui a valu de vives critiques sur Twitter, en particulier en provenance des supporters du PSG.

We need a goal and bring on Thomas Meunier 😂😂

Thomas Meunier Biggest fraud in professional football.



(I mute the shit because I don't accept any other opinion) pic.twitter.com/ZLxpgZrLs7