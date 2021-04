Un nouveau défi pour Joseph Akpala

Joseph Akpala a passé pas mal de temps sur les pelouses de Belgique, avec plus de 280 matchs à son compteur et près de 90 buts. L'attaquant nigérian s'est fait un nom chez nous du côté de Charleroi, du Club de Bruges et après ses deux passages à Ostende.

Akpala était sans club depuis la fin de son contrat à la Côte, mais après presque 1 an sans jouer, le buteur de 34 ans s'est trouvé un nouveau défi du côté de la Roumanie.

En effet, Jospeh Akpala s'est engagé avec le Dinamo Bucarest après avoir trouvé rapidement un accord. Le Nigérian a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec le club de la capitale, qu'il devra aider à se maintenir dans l'élite.

Former Brugge and Nigeria striker Akpala (34) has joined Dinamo on a short term contract. He last played an official game one year ago. pic.twitter.com/4v7vUML8Q0