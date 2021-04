Vinicius Junior répond aux critiques : "Je laisse les gens parler"

Ce mardi, l'ailier du Real Madrid a signé l'un des premiers coups d'éclat de sa jeune carrière en inscrivant un doublé face à Liverpool (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Vinicius Junior (9 matchs et 3 buts en C1 cette saison) y est allé de son doublé face à Liverpool ce mardi soir. Souvent critiqué, le Brésilien a savouré sa performance tout en souhaitant insister sur le collectif. "Je suis très heureux de la victoire. On travaille dur depuis le début, et au meilleur moment de la saison on arrive à enchainer les victoires, c'est important", a confié l'ailier devant les médias.

"Me concernant, je n'écoute pas ce qu'on dit, je laisse les gens parler, l'important c'est que mes équipiers me donnent la force et la confiance nécessaires pour être décisif dans les moments importants et marquer ces buts", a conclu le Brésilien.