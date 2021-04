Anthony Vanden Borre est ... de retour à l'entraînement

On pensait son histoire avec Anderlecht terminée, mais Anthony Vanden Borre aurait repris le chemin des entraînements.

Guess who's back ? Back again ? Anthony's back. L'enfant terrible du RSC Anderlecht a fait son retour parmi les U23 du club, annonce ce vendredi Het Laatste Nieuws - il s'y entraînerait en réalité depuis quelques semaines déjà, au contraire de ce qui avait pu se dire récemment. Vanden Borre avait réalisé une conférence de presse devant plusieurs médias, dont Walfoot, pour y présenter son projet d'académie à Dubaï et, en passant, y évoquer sa situation dans des termes qui n'ont pas été bien compris à Anderlecht.

Suite à cet épisode, on pensait l'histoire terminée, mais Anthony a visiblement recollé les morceaux avec son club et y travaillerait "de manière très professionnelle". Pas de faux espoirs, cependant : comme on peut s'y attendre, il ne devrait pas rejouer (et à coup sûr pas au RSCA). Reste à voir s'il obtiendra une place dans l'organigramme mauve ou s'il volera de ses propres ailes pour se concentrer sur son projet dubaïote.