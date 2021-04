Benat San José avant le Standard et Charleroi: "Objectif six sur six"

L'AS Eupen n'a plus qu'un mince espoir de disputer les playoffs 2, mais Benat San José et ses troupes veulent mettre toutes les chances de leur côté et remporter leurs deux dernières rencontres de la saison.

"On est réaliste et on sait qu'il faudrait un plus qu'un miracle pour espérer atteindre les playoffs 2": en quelques mots, Benoit Poulain a résumé la situation de l'AS Eupen, en conférence de presse d'avant-match, jeudi après-midi.

"Jouer pour gagner"

Avec cinq unités de retard sur Zulte Waregem et cinq clubs à dépasser, le top 8 est devenu une mission presque impossible pour les Pandas. Mais ce n'est pas pour autant que Benat San José aborde les deux dernières rencontres sans ambition.

Au contraire, le coach des Pandas est déterminé avant de croiser la route du Standard, vendredi soir. "Notre objectif est le même que celui que l'on poursuit depuis le début de saison: nous voulons jouer pour gagner, proposer du beau football", insiste-t-il.

"Pas une revanche"

Et même si l'espoir est infime, l'entraîneur espagnol veut s'y accrocher. "Le Standard et Charleroi (où Eupen se déplacera la semaine prochaine) sont deux bonnes équipes et c'est un défi de taille, mais nous voulons terminer par un six sur six. En football tout est possible", ajoute le coach espagnol.

Les Pandas auront donc les crocs au moment de monter sur la pelouse du Kerhweg, vendredi soir, d'autant qu'ils retrouveront l'équipe qui leur avait barré la route de la finale de la Coupe le mois dernier. "Personnellement, en tant que coach, je n'aborde pas ce match comme une revanche. Pour moi, c'est un autre match et un autre contexte, mais c'est possible que les joueurs, eux, aient ce sentiment."