La Premier League ne manifeste pour un ancien Lyonnais

Prêté par l'Olympique Lyonnais, il fait les beaux jours de Fulham et peut compter sur l'intérêt d'autres clubs pour la saison prochaine.

En rejoignant Fulham le temps d’un prêt, Joachim Andersen (24 ans, 25 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réalisé un excellent choix lors du dernier mercato d'été. Car auteur de belles performances en Angleterre, le défenseur central appartenant à l’Olympique Lyonnais retrouve la confiance, après un passage compliqué en France, et il voit sa cote grimper en flèche.

Au point d’intéresser des cadors anglais. Puisque selon les informations du journal anglais Daily Telegraph, le Danois intéresse Tottenham, Manchester United ou encore Leicester. Si l’OL n’a pas encore acté de décision concernant l’avenir de son arrière scandinave, Andersen, lié aux Gones jusqu’en juin 2024, serait estimé à 30 M€ par le club rhodanien et dispose là de pistes séduisantes.