Le Barça salue deux retours pour le Clasico

Double bonne nouvelle pour Ronald Koeman avant d'aborder l'une des rencontres les plus importantes de la saison.

Eliminé de la Ligue des Champions, le Barça n'a plus que la Coupe du Roi et la Liga à se mettre sous la dent. Avec un point de retard sur le leader et deux d'avance sur son grand rival, le Barça aura un beau coup à jouer lors du Clasico de ce week-end.

Un match auquel pourraient participer Gerard Piqué et Sergi Roberto. Le défenseur central n'a plus joué depuis le 27 février, le latéral droit est absent depuis le 31 janvier, mais ils figurent tous les deux dans la sélection de Ronald Koeman pour le déplacement à Madrid de samedi soir.