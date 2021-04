Euro 2020 : plusieurs villes se préparent à accueillir du public

Les supporters seront bien de la partie pour l'Euro 2020. C'est en tout cas ce que laisse présager le communiqué officiel publié par l'UEFA hier après-midi. Ce dernier indique que huit villes, parmi les douze qui accueilleront la compétition, sont prêtes à organiser les rencontres prévues, avec du public.

🏆 Spectators will be allowed to return safely to venues for #EURO2020.



🏟️ Eight host cities have confirmed stadium capacities. Decisions on matches in the remaining four host cities will be made on 19 April.