Ronald Koeman fustige l'arbitrage !

À l'occasion du Clasico, le FC Barcelone s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid (2-1) ce samedi soir. Une défaite amère pour le coach du club catalan.

Ronald Koeman était furieux après la défaite du Barça au Real Madrid. En effet, le technicien néerlandais ne comprenait pas comment son équipe n'avait pas bénéficié d'un penalty suite à un accrochage entre Ferland Mendy et Martin Braithwaite dans la surface en fin de rencontre.

"C'est incroyable. C'était un penalty clair. Chaque personne dans le monde a vu que c'était penalty, mais encore une fois, nous devons rester silencieux et accepter cela", a lâché le Batave au micro de Movistar+. "Pourquoi y a-t-il le VAR en Espagne ? Il suffit de regarder et de décider. Et le temps supplémentaire accordé par l'arbitre n’était que de 4 minutes...", a souligné Koeman.