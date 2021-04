Gravement blessé à un genou, Cenk Tosun est forfait pour l'Euro

Prêté par Everton à Besiktas jusqu'à la fin de la saison, le buteur s'est gravement blessé ce dimanche lors de la victoire Besiktas à Erzurum (2-4).

Cenk Tosun s'est gravement blessé ce dimanche et va rater l'Euro. L'attaquant s'est totalement disloqué le genou droit et a quitté le terrain sur civière et sous oxygène.

L'attaquant international turc (45 sélections et 18 buts) va déclarer forfait pour l'Euro de cet été. Son entraîneur Sergen Yalcin a parlé d'une absence d'au moins six mois après la rencontre.