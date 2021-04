Francky Dury: "Nous savons ce qu'il nous reste à faire"

Surpris par le Kavé, le Essevée jouera sa place en playoffs 2 lors de l'ultime journée.

Francky Dury en était conscient samedi soir: battue au terme d'un match spectaculaire à Malines, son équipe a manqué l'occasion d'assurer sa participation aux playoffs 2. Mais les Flandriens n'ont pas dit leur dernier mot pour autant.

Et pour cause: toujours huitième, Zulte Waregem aura son sort entre les mains, dimanche prochain, mais il faudra battre La Gantoise pour assurer une place dans le top 8. "Nous sommes encore là et il reste un match, nous savons ce qu'il nous reste à faire", insiste le coach du Essevée.