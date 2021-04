Frank De Bleeckere analyse le but annulé d'Ali Gholizadeh

Le Sporting de Charleroi abattait sa dernière carte dans la course aux playoffs 2, samedi soir à Gand et, après un départ catastrophique, les Zèbres ont entrevu la possibilité de revenir dans la rencontre en deuxième période, mais les deux buts qu'ils ont inscrits ont été annulés.

Frank De Bleeckere et le département arbitrage de l'Union Belge reviennent, dans leur débriefing hebdomadaire, sur le but d'Ali Gholizadeh, annulé pour une position de hors-jeu de Shamar Nicholson.

⚽ Read more about our referees' decisions from last weekend! #UnderReviewhttps://t.co/UnCOjSEhG3 pic.twitter.com/7fgBlVpfE6