Le PSG cible un joueur de Dortmund en cas de départ de Mbappé

Le PSG se doit d'essayer d'anticiper le départ de sa star française.

Le Paris Saint-Germain, malgré une volonté de conserver Kylian Mbappé, assure ses arrières dans l'hypothèse d'un départ de l'international français cet été. Ainsi, le champion de France en titre pense notamment à Lionel Messi (FC Barcelone), Harry Kane (Tottenham) ou encore Mohamed Salah (Liverpool).

Et de son côté, le média The Athletic assure que le PSG surveille toujours l'ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho (21 ans, 21 matchs et 6 buts en Bundesliga cette saison). Déjà annoncé dans le viseur de Paris par le passé, l'international anglais plaît beaucoup au directeur sportif parisien Leonardo. Et on le sait, le BvB se montre prêt à envisager un départ de Sancho dans l'éventualité d'une grosse offre. Une affaire à suivre...