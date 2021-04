Neymar fan de Kylian Mbappé : "C'est notre golden boy"

Contre le Bayern Munich ce mardi soir, le Paris Saint-Germain comptera une nouvelle fois sur son duo magique pour se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions.

Auteur de deux passes décisives à l'aller, Neymar tentera une fois encore de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions ce mardi soir au Parc des Princes. Les deux hommes s'apprécient sur et en-dehors des terrains comme l'a confié le Brésilien auprès de France Football. "Tout d'abord, j'ai été très touché par l'homme qu'il est. Kylian est très prévenant, toujours heureux, poli et gentil avec tout le monde. C’est une très belle personne. C’est la raison pour laquelle nous nous entendons si bien depuis notre premier contact", a précisé l'attaquant international auriverde (103 sélections, 63 réalisations) de 29 ans avant de poursuivre. "Il m’a beaucoup appris sur la manière "d’être français"… Il m’a expliqué la mentalité française. Je lui dois une grande partie de mon adaptation, et, par conséquent, mon bonheur d’être ici", a confié l'ailier gauche.

"Ensuite, j’ai eu, bien sûr, l’occasion de le voir s’entraîner, d’observer sa vitesse, son répertoire de dribbles, son intelligence et de constater son humilité pour continuer à évoluer. Là, je me suis dit : "lui, c’est notre golden boy !", a-t-il ajouté, prenant sa défense face aux critiques souvent essuyées. "La vitesse seule ne veut rien dire. Il faut être intelligent pour l’utiliser correctement et Kylian l’est. Il est non seulement très intelligent et rapide, mais il possède en plus un énorme répertoire de dribbles", a conclu Neymar.