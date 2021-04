🎥 Simon Mignolet sur la frappe de Sambi Lokonga: "99 fois sur 100, ce ballon rentre"

Simon Mignolet insiste: il n'avait aucune chance sur la frappe d'ALbert Sambi Lokonga, dimanche, lors du topper.

Simon Mignolet est un perfectionniste et il a, forcément revu les images du second but encaissé contre le Sporting d'Anderlecht. "Comme à chaque fois, j'ai analysé ma rencontre avec l'entraîneur des gardiens", confirme le dernier rempart du Club de Bruges au micro de Sporza.

"Ma conclusion? La même frappe, 100 fois, elle rentre 99 fois dans le but. Ca peut paraître bizarre, mais il faut voir la courbe du ballon. Si je pouvais estimer une telle trajectoire, alors je serais devin, pas gardien de but."

Et le portier du Club analyse en détail la phase. "J'avais la vue dégagée sur le ballon, mais j'ai réagi de façon à ce que le ballon puisse entrer. Le ballon part sur ma droite, donc je fais un pas sur la droite. Et ensuite le ballon revient sur la gauche et je peux encore rectifier le tir, mais ensuite le ballon flotte et rebondit juste devant moi."

Et c'est tout le mérite du tireur selon Simon Mignolet. "Albert Sambi Lokonga a une excellente frappe. J'ai réussi à toucher le ballon, c'est la confirmation que j'étais bien placé, mais je n'ai pas pu mettre assez de force dans mon geste pour la repousser à côté du but."