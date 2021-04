D1A : récapitulatif des licences attribuées

Il y a eu peu, ou pas, de surprises au sein des formations de JPL concernant l'attribution des licences pro, pour la saison prochaine en JPL. Seules deux formations n'ont pas obtenu leur sésame : Ostende et Mouscron.

Bruges, Anderlecht et le Standard ont obtenu leurs licences pour la saison prochaine. Les Rouches seront bien de la partie en D1A la saison prochaine. Attention pour les Bruxellois cependant, la commission des licences a indiqué qu'elle suivrait de près les finances du club.

Pas encore assuré de se maintenir sur le plan sportif, Waasland-Beveren a bien sa licence pro en poche pour la saison prochaine, à la grande joie de son président Antoine Gobin : "Nous sommes ravis d'avoir obtenu à nouveau notre licence pour la saison prochaine", a déclaré ce dernier sur le site internet du club. "Je tiens à remercier tous les membres du comité des licences pour leur communication ouverte et leur coopération sans faille. Je tiens également à remercier notre personnel qui a fait un excellent travail et a préparé tous les documents nécessaires au cours des derniers mois."

L'Antwerp a également reçu le feu vert en vue de la saison prochaine. Qualifié pour les PO1, le Matricule 1 a annoncé sur son site qu'il continuera à déveloper le club tant au niveau sportif, qu'organisationnel et infrastructurel.

Le FC Malines sera également de la partie la saison prochaine, le Kavé a également reçu son sésame du comité des licences, malgré une saison délicate économiquement : "Si nous avons réussi à obtenir la licence, c'est grâce à nos supporters, nos partenaires, l'argent des droits TV et nos transferts sortants", a confié Frank Lagast, directeur général du club, sur le site du Kavé.

Après son retour réussi et remarqué dans l'élite, le Beerschot a également obtenu sa licence professionnelle pour la saison prochaine : "Je tiens à remercier tout le monde du fond du cœur pour avoir rendu cela possible", a communiqué le président Francis Vrancken, faisant référence aux sponsors, conseil d'administration, personnel et à tous les supporters. "Nous continuerons à construire 'den Beerschot', à notre manière. Persistant, créatif et ludique, un peu brut mais surtout immortel."

Comme expliqué plus tôt, Ostende a été recalé car le nouveau propriétaire du club (groupe PMG) refuse de fournir les détails de ses comptes, ce qui est obligatoire en Belgique mais pas dans les autres pays où le groupe est actif. Le club reste toutefois confiant de recevoir sa licence ultérieurement.

Enfin, Mouscron n'a pas obtenu son sésame (lire ici) mais ira en appel de la décision.

Le récap' des clubs qui ont obtenu leur licence pro de D1A pour la saison prochaine

Eupen, La Gantoise, Antwerp, Standard, FC Bruges, Cercle Bruges, Saint-Trond, Anderlecht, Charleroi, Beerschot, Courtrai, Malines, Genk, OHL, Waasland-Beveren et Zulte Waregem.