Mats Rits chez les Diables Rouges ? René Vandereycken donne son avis

C'est un débat qui dure depuis des mois : quel est le joueur qui devra éventuellement remplacer Axel Witsel à l'Euro ? Mats Rits a été mentionné, mais l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, René Vandereycken n'est pas d'accord.

René Vandereycken pense que Mats Rits est un bon joueur, mais pas assez pour l'équipe nationale. "Je pense que c'est formidable ce qu'il fait maintenant au Club de Bruges. Il soutient parfaitement Vormer et Vanaken. Mais personnellement, je pense qu'il n'apporte pas assez pour rejoindre les Diables Rouges ou pour élever le Club à un niveau supérieur sur la scène européenne", a déclaré l'ancien sélectionneur de la Belgique dans Het Nieuwsblad.

Il va donc un peu plus loin et dit que le Club a encore besoin de renforts à sa position. "Il s'en sort très bien compte tenu des qualités qu'il possède. J'ai encore plus d'admiration pour cela étant donné son passé de joueur offensif. Mais je pense que le Club devrait quand même s'améliorer à son poste s'il veut aspirer à plus", a conclu René Vandereycken.