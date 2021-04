Thomas Müller : "Très décevant d'être éliminés en gagnant à Paris"

Malgré la victoire au Parc des Princes ce mardi soir, le Bayern Munich s'est fait sortir par le PSG en quart de finale de la Ligue des champions (2-3, 0-1).

Thomas Müller était déçu de ne pas être parvenu à renverser la situation (2-3 à l'aller) avec cette victoire obtenue (0-1) par le Bayern Munich au PSG.

"Le match n'a pas tourné comme à Munich, nous n'avons pas réussi à mettre la pression sur leur but dès le début et c'est Paris qui a eu des occasions. Manu (Neuer) a fait de très bons arrêts et nous avons été aidés par les poteaux. En seconde période, nous avons été très bons dans l'engagement, mais le match était très haché, avec des interruptions constantes, et nous n'avons pas réussi à avoir une phase de pression. C'est très décevant d'être éliminés en gagnant à Paris", a lâché l'Allemand dans des propos relayés par l'AFP.