Francesco Antonucci prêt à exploser : "Feyenoord a de l'or entre les mains !"

Le Belge Francesco Antonucci a rejoint Feyenoord l'été passé et a été prêté au FC Volendam, où il avait déjà évolué la saison précédente. Et le jeune meneur de jeu confirme tout son potentiel.

Après une excellente saison 2019-2020 au FC Volendam, en prêt depuis Monaco, Francesco Antonucci (21 ans) avait décroché un transfert à Feyenoord. Le club de Rotterdam avait laissé le Belge à Volendam pour une saison de plus et ne le regrette pas, puisqu'Antonucci y a confirmé cette saison (4 buts, 10 assists en 29 matchs de D2 néerlandaise). Mais l'heure est venue pour lui de briller en Eredivisie.

C'est ce que pense également Jasper Van Leeuwen, le directeur technique du FC Volendam, qui a vu évoluer Antonucci : "Il est devenu un milieu de terrain bien plus complet. Bien sûr, il est loin d'avoir terminé son développement, et je pense qu'Arne Slot (coach de Feyenoord) lui convient bien en ce sens. Il est connu pour savoir travailler avec les jeunes et les faire évoluer", explique-t-il dans Voetbal International.

© photonews

"Franco a besoin de ça et si ça se produit, je pense que Feyenoord a de l'or entre les mains. C'est ce genre de joueurs "spéciaux" qui font défaut au club depuis trop longtemps", estime Van Leeuwen. "Si vous regardez la qualité pure, il est déjà parmi les meilleurs de l'équipe. S'il continue à développer son physique, je suis sûr que Feyenoord a là un joueur qu'ils pourront revendre à bon prix dans quelques années".