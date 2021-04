🎥 L'arrêt magnifique et décisif de Thibaut Courtois face à Liverpool

Si le boulot a été assuré offensivement lors du quart de finale aller, tout a été bouclé défensivement lors du retour à Anfield pour le Real Madrid. Si les Reds n'ont pas réussi à marquer un seul but dans leur antre ce mercredi soir, c'est à cause de (grâce à ? Tout dépend de votre camp) Thibaut Courtois.

En effet, le Diable Rouge s'est montré décisif à de nombreuses reprises mais cet arrêt magnifique sur une frappe de Milner à la 10e minute est l'un des temps-forts de la rencontre.

