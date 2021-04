Les affiches des demi-finales de l'Europa League

Comme en Ligue des Champions, les Anglais seront en force en demi-finale de l'Europa League.

Manchester City et Chelsea ont validé, mardi et mercredi, leurs tickets pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Manchester United et Arsenal ont suivi l'exemple ce jeudi en Europa League.

Les Gunners et les Red Devils pourraient même se retrouver en finale. Arsenal se mesurera à Villarreal en demi-finale, tandis que Manchester United croisera la route de l'AS Roma. Les matchs allers auront lieu le 29 avril, les matchs retours sont prévus le 6 mai et la finale aura lieu le mercredi 26 mai à Gdansk.