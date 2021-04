Un joueur de Dortmund a impressionné Pep Guardiola

Le jeune joueur de Dortmund a même été presque décisif.

Malgré l'élimination du Borussia Dortmund en quarts de finale de la Ligue des Champions, le milieu de terrain Jude Bellingham (17 ans, 39 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a séduit tout le monde lors de la double confrontation face à Manchester City (1-2, 1-2). C'est notamment le cas de Josep Guardiola. Devenu le plus jeune buteur anglais de l'histoire de la C1, à 17 ans et 9 mois, en ouvrant le score mercredi, l'ancien joueur de Birmingham City a bluffé le coach des Citizens.

"C’est un joueur fantastique. Il est tellement bon à 17 ans. Je n’arrive pas à y croire, peut-être que c’est un menteur", a glissé le technicien espagnol sur le ton de la plaisanterie. Avant de poursuivre ses compliments : "Il y a eu un moment où il n'a pas obtenu le ballon de la part de ses défenseurs centraux. Et la manière dont il a crié pour demander ce ballon, à 17 ans, ça veut dire beaucoup."

De quoi donner des idées à Manchester City pour le prochain mercato estival ? L'ancien coach du FC Barcelone a déjà pris quelques renseignements. "J'ai parlé de lui avec son entraîneur, et il m’a dit que ce qu’on a vu lors de ces deux matchs, il le voit à chaque séance d’entraînement", a raconté Guardiola. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le BVB, Bellingham est valorisé à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Sa direction en demandera plus pour accepter de le voir partir l'été prochain.