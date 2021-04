L'heure de la fin pour le Special One?

Largué en championnat, éliminé de l'Europa League, le Tottenham de José Mourinho joue avec le feu et avec le destin.... de Harry Kane.

Il y a quelques mois, la question étair de savoir si Tottenham pouvait rester en tête du championnat, sous la houlette d'un José Mourinho retrouvé qui avait posé sa patte chez les Spurs. Nous sommes à la mi-avril... et tout a changé.

L'Europa League? Terminée après l'élimination face au Dinamo Zagreb. La FA Cup? Terminée à la suite de l'élimination face à Everton. Le championnat? Compliqué puisque les Spurs sont à 5 points de la 5ème place qualificative pour l'Europe et à six de la Ligue des Champions. Seul bémol: il reste une finale à disputer, celle de la Coupe de la Ligue contre Manchester City (25/04).

En cas de défaite ce vendredi soir à Everton, les Spurs pourraient très bien se retrouver à la huitième place juste devant Arsenal. Bref, rien ne va plus à Tottenham et le Portugais est montré du doigt. Pour être clair, le club pourrait même terminer plus bas que la 6ème place de la saison dernière.

Mais ce mauvais classement pourrait avoir d'autres conséquences d'un départ de Mourinho: celui de Harry Kane. En Angleterre, il commence à se chuchoter qu'en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, l'attaquant pourrait quitter le club, direction Manchester United ou le PSG de son ancien coach Pochettino.

Du coup, c'est un peu la panique générale d'après la presse anglaise et en cas de mauvais résultat ce vendredi, Mourinho pourrait prendre la porte. Un autre Portugais, Nuno Espirito Santo, est cité pour le remplacer et ce dès la fin de la saison. La magie du Special One a-t-elle disparu? On le verra dans les prochaines semaines.