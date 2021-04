Mbaye Leye et le Standard à nouveau privés de Merveille Bokadi ce week-end?

Ce dimanche soir, le Standard de Liège accueillera le Beerschot lors de la dernière journée de la phase classique. Les Rouches devront peut-être à nouveau se passer des services d'une pièce majeure.

Mbaye Leye a fait le point sur son noyau avant la réception du Beerschot a évoqué Merveille Bokadi. Absent vendredi dernier à Eupen, l'international congolais est incertain pour cette 34ème journée de Jupiler Pro League. "Il s'entraînera normalement avec le groupe demain, on verra comment il va par la suite. S'il est apte et qu'il se sent à 100%, il jouera avec nous dimanche. Ses adducteurs tirent un peu depuis son retour de sélection. Hormis Merveille et Zinho, tout le monde est sur le pont", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Comme face à Eupen, Mbaye Leye devrait donc reconduire une défense à quatre avec Moussa Sissako et Kostas Laifis en charnière centrale. "Le système idéal au vu de la situation. Les joueurs arrivent à passer d'un 4-4-2 en losange à un 4-3-3 en plein match, et c'est important. Mes joueurs font un boulot exceptionnel en arrivant à s'adapter ainsi", a souligné le T1 des Rouches.

En cas de victoire face au Beerschot, le Standard serait assurer de participer aux Playoffs 2.