Pas de jaloux entre Ostende et Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht et le KV Ostende vont, à distance, se disputer la dernière places pour les playoffs 1.

Le Club de Bruges, L'Antwerp et Genk ont validé leur ticket pour les playoffs 1, qui se joueront cette année à équipes. La dernière place à prendre n'est plus disponible que pour deux équipes: le Sporting d'Anderlecht et Ostende.

Dans ce duel, la main est du côté des Anderlechtois. Avec trois points d'avance sur les Côtiers, il leur sufit de ne pad perdre au Stayen. Blessin et ses hommes recevront eux le Cercle de Bruges à quelques mètres de la Mer du Nord.

Le Sporting d'Anderlecht a tout en main donc pour s'assurer 6 belles rencontres du top en cette fin de saison et surtout tenter de grapiller la seconde place du classement. Si ils joueront en déplacement (sur le synthétique de STVV), ils ont l'avantage du classement. Par contre, concernant les adversaires, pas de jaloux: tant les Canaris que le Cercle de Bruges n'ont plus rien à gagner ni à perdre en cette fin de saison.

Tout est donc à faire sur la pelouse. Avantage Anderlecht, mais on le sait en football tout est possible.