Pep Guardiola: "J'espère que Kevin De Bruyne gardera ce niveau"

Pep Guardiola est bluffé par le niveau de son maître à jouer et croise les doigts pour qu'il termine la saison en boulet de canon.

La blessure musculaire contractée début février par Kevin De Bruyne est vite devenue un mauvais souvenir à Manchester City. Car le Diable Rouge a vite retrouvé toutes ses sensations: "Il est dans un bon moment", confirme Pep Guardiola.

"Contre Leicester, après la trêve internationale, il avait joué un match incroyable. Il a aussi été très bon contre Dortmund, il n'avait pas joué à Leeds, parce que je veux impliquer tout le monde, mais il arrive à son meilleur niveau avant six semaines décisives, j'espère qu'il pourra conserver ce niveau-là le plus longtemps possible", ajoute le coach des Sky Blues.

Deux demi-finales, une finale et le titre dans le viseur

Car la fin de saison de Manchester City sera pimentée: les Sky Blues sont bien partis pour aller chercher le titre de champion d'Angleterre et disputeront aussi la demi-finale de la Cup, ce week-end contre Chelsea, la finale de la Coupe de la Ligue, le week-end prochain contre Tottenham, et ensuite les demi-finales de Ligue des Champions contre le PSG.

City aura bien besoin d'un grand Kevin De Bruyne pour garnir son armoire à trophées d'ici la fin de la saison et Pep Guardiola en est conscient.