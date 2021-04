Quel avenir pour Niklas Dorsch? "Mon but, c'est la Bundesliga"

Le jeune médian allemand n'est plus titulaire à Gand et ne cache pas que ça pourrait l'inciter à partir l'été prochain. Mais il a plusieurs missions à accomplir avant d'éventuellement songer à un transfert.

Arrivé à La Gantoise en provenance d'Heidenheim en début de saison, Niklas Dorsch avait livré un début d'exercice 2020-2021 intéressant, avant de glisser petit à petit sur le banc.

De quoi le pousser, déjà, vers la sortie? Il ne ferme en tout cas pas la porte. "L'Euro U21 peut être un bon moyen pour moi de me mettre en évidence, d'autant que je joue moins pour l'instant avec Gand. Et s'il y a une proposition intéressante, c'est sûr que j'y réfléchirai", explique-t-il dans un entretien accordé à Transfermarkt.

Et s'il souhaite avant tout se concentrer sur la fin de saison avec Gand et sur l'Euro avec les Espoirs allemands, Niklas Dorsch ne cache pas que son objectif, à terme, c'est d'évoluer dans le championnat de son pays. "Mon prochain but, c'est la Bundesliga, je veux montrer ce que je vaux en Allemagne", conclut-il.