Benat San José "fier" de ses troupes: "On a souffert, mais on a fait un très bon match"

Les Pandas sont convaincus qu'ils auraient pu faire mieux cette saison en Pro League, mais ils y ont mis du cœur, à Charleroi, pour finir en beauté.

C'était un déplacement sans enjeu pour les Pandas à Charleroi, mais ils ont mis les ingrédients nécessaires pour terminer la saison sur une note victorieuse.

Et Benat San José était particulièrement satisfait à l'issue de cette ultime victoire. "Je suis très heureux qu'on termine par cette belle victoire. C'était un match très difficile, contre une bonne équipe, et je suis très fier de mes joueurs", explique le coach espagnol pour débuter son analyse.

Mais Benat San José ne le cache pas, son équipe a dû s'accrocher sur la pelouse du Mambourg. "Charleroi a eu de bons moments et on a souffert, mais on a essayé d'attaquer le plus possible. À la fin, ils ont mis la pression, mais les joueurs se sont battus jusqu'au bout pour tenir la victoire et je les félicite", conclut-il.