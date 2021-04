Koeman est serein à propos de son avenir

L'entraîneur du FC Barcelone pense qu'il sera toujours sur le banc du Nou Camp la saison prochaine.

A la veille d’une finale de Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, a évoqué son avenir en conférence de presse. Alors que le Barça a la possibilité de gagner son premier trophée depuis deux ans, le technicien néerlandais s’est montré serein concernant son futur.

"J'ai encore un an de contrat et je sais ce qui se passera, qu'on gagne ou qu'on perde, a assuré l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. J'ai parlé au président Laporta et il m'a montré toute sa confiance. Il n'est pas nécessaire que le président me montre sa confiance à chaque fois que quelque chose apparaît dans la presse sur mon avenir. Je sais où je me trouve et je sais qu'on doit toujours gagner des trophées, quoi qu'il arrive."

Remporter un trophée ce samedi (21h30) lui offrirait sans doute un peu plus de tranquillité en Catalogne.