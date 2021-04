Alessandro Ciranni: "C'est à cause de nous, nous avons donné trop de cadeaux"

Le capitaine de Mouscron a eu le courage de s'exprimer à la suite de la descente de son équipes, quelques minutes après la défaite sur la pelouse du Club de Bruges.

Alessandro Ciranni, le capitaine de Mouscron, a eu le courage de venir se présenter à la presse après la défaite à Bruges et donc l'officialisation de la descente du club en D1B. Même le coach, Jorge Simao, ne s'est pas présenté en conférence de presse.

L'ancien joueur de Genk a analysé la saison de son équipe, en assumant cette relégation au nom de tous les joueurs: "C'est à cause de nous", nous confie Ciranni. "Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Après 10 matches, nous avions 3 points. Nous avons eu aussi beaucoup de matches où nous avons laissé filer des points dans les dernières minutes, où nous avions donné des cadeaux: Waasland-Beveren, Anderlecht, Ostende, le Beerschot, Charleroi. C' est la raison de notre situation actuelle."

Il continue, expliquant tout son désarroi: "Je n'ai pas les mots... je n'ai jamais connu une telle situation. Ca fait mal pour nous oui, mais aussi pour les supporters et toutes les personnes qui travaillent au club. On savait que Louvain ne nous ferait pas de cadeaux et que nous devions faire un résultat ici. On a eu deux fois la main...et on donne la victoire à l'adversaire".

Au bout du compte, avec 31 points et seulement 7 victoires, le club hennuyer bascule à l'échelon inférieur.