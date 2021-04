La D2 italienne à l'arrêt suite au Covid-19

Les dirigeants du football italien préfèrent prendre leurs précautions à quatre journées de la fin du championnat.

La Serie B va être mise à l'arrêt jusqu'au mois de mai. Les dirigeants du football ont pris la décision de reporter les quatre dernières journées de D2 italienne car une augmentation des cas Covid-19 a été constatée. L'Italie n'est toujours épargner par le virus malgré la mise en place de la campagne de vaccination.

La lutte pour la montée en Serie A bat toujours son plein et les derniers matchs devraient se jouer entre le 1er et le 10 mai, soit en seulement 9 jours. Actuellement, Empoli, Lecce et Salernitana sont les trois clubs qui occupent les places pour l'accession en Serie A.