L'UEFA prépare "sa" nouvelle Ligue des Champions, en parallèle à la Super League

Micmacs à tire-larigot en Europe ce lundi : alors que la Super League a été officialisée par douze clubs dissidents, l'UEFA a répliqué en votant à l'unanimité en faveur de sa propre mouture revisitée de la Ligue des Champions, qui ne fait pas l'unanimité non plus.

Elle est la cause initiale de la "sécession" initiée par les 12 clubs fondateurs de la Super League : la nouvelle mouture de la Champions League a été officiellement votée ce lundi par l'UEFA, en parallèle à l'officialisation par les clubs rebelles de leur propre ligue fermée. D'après les informations du New York Times, le vote a été réalisé à l'unanimité : le passage à 36 clubs sera un fait dès 2024.

Le format en question sera non plus via phase de poules mais via un seul groupe sous forme de championnat, non pas avec un format aller-retour mais avec une garantie de 10 matchs initiaux (déterminés par des chapeaux ; vous suivez toujours ?), qui détermineront un classement final ; les 8 meilleures équipes se hisseront directement en 8es de finale, les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront un barrage pour compléter les 8es, et les équipes de la 25e à la 36e place seront éliminées.

Le média français L'Equipe a réalisé une infographie comparative à découvrir ci-dessous :

On peut penser ce qu'on veut de la Super League, mais nul doute que ce format de Ligue des Champions, assez opaque et contre-intuitif, ne fera pas que des heureux non plus ...

UEFA have approved the new Champions League format from 2024/25 season:🏟 36 teams (4 more teams added).❌ No more groups - just one league.📊 Top 8 reach the knockouts.✅ Every club are guaranteed 10 games.Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/H5kYvzmiG4 — talkSPORT (@talkSPORT) April 19, 2021