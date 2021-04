🎥 Le show Yannick Carrasco contre Eibar

L'Atletico a retrouvé le chemin de la victoire, dimanche aprÚs-midi, avec un grand Yannick Carrasco.

Touché par le coronavirus, puis blessé, Yannick Carrasco avait vécu un début d'année 2021. Il n'avait d'ailleurs pas pu participer aux premiers matchs des Diables Rouges en phase éliminatoires de Coupe du monde, le mois dernier.

Mais l'ailier des Colchoneros retrouve toutes ses sensations alors qu'un long sprint final attend l'Atletico, toujours leader de Liga. Auteur de son premier but de l'année la semaine dernière au Betis, il a enchaîné ce week-end: double passeur décisif et buteur, le Diable Rouge a guidé l'Atletico vers une nette et précieuse victoire contre Eibar (5-0).

Avant de recevoir Huesca jeudi soir, et en attendant que le Barça récupère son match de retard, les troupes de Diego Simeone ont repris trois points d'avance sur le Real et en conservent cinq sur les Blaugrana.